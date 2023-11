NBA: Nuggets estreia com vitória sobre LAL; Warriors perde para Suns | A TARDE

Os torcedores do Denver Nuggets iniciaram a temporada 23/24 da mesma forma em que encerraram a passada: comemorando. Na partida de estreia, os jogadores da equipe do Colorado receberam os seus merecidos anéis de campeão da NBA, que conquistaram em cima do Miami Heat em junho deste ano.

Como se não pudesse melhorar, o Denver ainda conseguiu a primeira vitória da Liga em cima do Los Angeles Lakers, de Lebron James, pelo placar de 119 x 107, que ocorreu na noite desta terça-feira, 24, na casa da equipe vencedora, na Ball Arena.

Além da cerimonia dos anéis e da partida de alto nível do sérvio Nikola Jokic, que marcou mais um triplo duplo, o destaque do dia também foi para Lebron, que chegou na sua 21° temporada como jogador da NBA.

O jogo

O inicio do primeiro jogo da temporada iniciou favorável para os donos da casa, que apostaram em um jogo rápido e cheio de bolas de três, quer consolidaram uma bela vantagem ainda nos primeiros minutos. Já o Lakers, apesar das peças valiosas no elenco, parecia depender dos lances decisivos de Lebron e Anthony Davis (AD) , deixando a equipe da Califórnia em desvantagem no fim do primeiro quarto, encerrado em 34/20.

Na segunda etapa, o LAL conseguiu uma breve recuperação e, apesar da partida apagada de AD, o restante do elenco segurou as pontos e melhorou a pontuação, diminuindo a vantagem adversária. Já o Denver, que viu Jokic por algum minutos no banco, garantiu o lance do segundo quarto com, Christian Braun voou ao aro e garantiu um belo bloqueio em cima do maior pontuador da Liga, Lebron James. Apesar da melhora, a equipe de Los Angeles continuou atrás no placar, indo ao intervalo com 63 x 54.

Na volta para o terceiro quarto, o Nuggets aumentou a vantagem, chegando a coloca 16 pontos à frente, com Lebron no banco. Entretanto, para orgulhar o papai James, D’Angelo Russell e Taurean Prince carregaram a equipe da Califórnia e conseguiram diminuir a vantagem para somente dois pontos, que não durou muito. Em seguida a reação dos visitantes, o Nuggets contra-atacou e retomou uma vantagem segunda, indo para o último período com 87 x 80 no placar.

Para encerra a partida, o Lakers até que tentou buscar a virada, mas com Jokic marcando com 29 pontos, 13 rebotes e 11 assistências, o Denver encerrou o primeiro jogo da temporada com 12 pontos de vantagem, em 119 a 107.

Golden State Warriors x Phoenix Suns

As duas equipes fazem parte da conferência Oeste e da divisão do Pacífico, desta forma, se enfrentam quatro vezes durante a temporada, duas vezes em São Francisco e as outras duas e Phoenix.

O próximo confronto entre as equipes será no dia 23 de novembro, quinta-feira, no estádio do time do "sol". A partida ainda não tem horário definido.