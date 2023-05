NBB: Franca e Minas se enfrentam nesta terça valendo vaga na final

Franca e Minas se encaram nesta terça-feira, 23, em busca da vaga na finalíssima da temporada 22/23 do Novo Basquete Brasil. As equipes se enfrentam no ginásio Pedrocão no último jogo da série, empatada em 2 a 2, às 19h30, horário de Brasília.

O vencedor da partida enfrentará o São Paulo na final, que, em uma semifinal histórica, eliminou por 3-0 o maior vencedor da competição, o Flamengo. A única final que o time da capital paulista esteve presente até o momento foi na temporada 20/21, onde perdeu para o próprio Flamengo.

Retrospectiva:

A semifinal de hoje coloca as duas melhores campanhas de ataque da atual temporada. Enquanto a equipe de São Paulo tem uma média de 91 pontos por jogo, o Minas tem um pouco menos, 86,1 pontos. Durante a série, em apenas um jogo um dos times fez menos que 90 pontos, quando os paulistas anotaram 89 no jogo 2.

Para chegar na sua quarta final de NBB, a segunda seguida, o Franca com o apoio da sua torcida. O retrospecto da equipe é positivo dentro de casa, com três vitórias e duas derrotas. Já o time de Minas, busca chegar a final pela primeira vez na história.