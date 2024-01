Negociação entre Inter Miami e Bahia por Gregore trava; entenda | A TARDE

Após muita novela sobre o retorno de Gregore ao Bahia, parece que o desfecho pode se encaminhar para o lado negativo. As conversas entre o Tricolor e o Inter Miami, que estavam otimistas, deram uma recuada por conta do valor pedido pelo clube da MLS.

As tratativas entre ambas as equipes estavam rolando nos últimos dias, com o time dos Estados Unidos pedindo a quantia de 4 milhões de dólares (R$ 19,47 milhões na cotação atual) para vender o volante de volta ao Tricolor. No entanto, o Bahia seguiu negociando o valor e, com a vontade do atleta de retornar, o time de Lionel Messi abaixou para 3,5 milhões de dólares (R$ 17 milhões), segundo informações do ge.

No entanto, o preço estabelecido pelo Inter Miami ainda não foi o que o Esquadrão esperava para concluir a transferência e então as negociações pararam, sem chegar a um desfecho.

Vale lembrar que, para a posição de Gregore, o Bahia já contratou Jean Lucas e Caio Alexandre recentemente, além de também contar com Rezende, Acevedo (machucado), Yago felipe e Diego Rosa, que podem fazer a função na frente da 'zaga'.

Gregore ficou três temporadas no Tricolor e foi o suficiente para cair nas graças do torcedor baiano. Ao todo, ele fez 67 partidas com a camisa do Bahia e foi negociado para o Inter Miami em 2021, pelo valor de 2,9 milhões de dólares (R$ 15,7 milhões na cotação da época).