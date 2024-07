"Nem quero saber", diz Fábio Mota após declarações de Paulo Carneiro

Fábio Mota disse que não quer saber do ex-dirigente do Leão - Foto: Reprodução

As revelações polêmicas feitas pelo ex-presidente do Vitória, Paulo Carneiro, ao canal Zona Mista, do YouTube, na terça-feira, 25, geraram uma forte repercussão nas mídias sociais. Tais alegações chegaram até o atual gestor do clube, Fábio Mota, que disparou contra o ex-dirigente nesta quarta, 26. "Não vi e nem quero saber desse cara", disse Mota.

O ex-cartola do Leão soltou informações no bate-papo sem saber que se tratava de uma transmissão ao vivo. Entre os assuntos polêmicos, ele contou que já chegou a burlar um exame antidoping de Matuzalém, ex-jogador do Vitória, e comprar um desembargador no Rio de Janeiro para que a Copa do Nordeste de 2003 fosse realizada.