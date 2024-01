Neymar agradece e celebra sucesso do cruzeiro "Ney em Alto Mar" | A TARDE

O atacante Neymar, de 31 anos, expressou sua gratidão e entusiasmo em relação ao evento de sucesso, o cruzeiro 'Ney em Alto Mar'. Através das redes sociais, ele agradeceu calorosamente aos seus fãs pelo carinho demonstrado durante a experiência, mencionando a alegria de ver seu nome associado ao cruzeiro.

O jogador compartilhou sua tentativa de interagir e dar atenção a todos que o abordaram no navio, embora tenha lamentado não conseguir atender a todas as demandas. De forma descontraída, brincou com aqueles que não puderam participar, expressando seus sentimentos em tom humorístico.

Além disso, Neymar destacou a atmosfera positiva do evento, descrevendo-a como "fod*", e estendeu seus agradecimentos aos artistas que se apresentaram, contribuindo para tornar o cruzeiro ainda mais memorável.

"Quem diria que eu teria meu nome em um cruzeiro! Jamais imaginei isso e poder curtir, sentir o carinho das pessoas e ver a minha família se divertindo, realmente foi diferente! Infelizmente não pude atender a todos dos navio mas fiz o máximo que pude. Agradeço a todos os fãs que foram e demonstraram seu carinho por mim. Agradeço a todos os artistas que participaram e deram seu melhor no palco. Quem foi sabe o clima que estava, realmente, foi fod*! Pra quem não foi, meus sentimentos (risos)", disse Neymar, em suas redes sociais.

