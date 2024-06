Neymar aparece com camisa de Gabigol e camisa 99 responde: "Combinou muito"

Neymar publicou foto com a camisa de Gabigol nesta quarta-feira, 12 - Foto: Foto: Reprodução / Instagram

Em meio ao processo de recuperação da grave lesão no joelho esquerdo, Neymar encontrou um momento para demonstrar apoio a um velho amigo. O craque do Al-Hilal compartilhou em suas redes sociais uma foto vestindo a icônica camisa 10 de Gabigol, atacante do Flamengo.

Leia mais:

Lenda que deu origem ao logo da NBA morre aos 86 anos; saiba mais

A imagem repercutiu positivamente, e Gabigol, atualmente vestindo a camisa 99 do Flamengo, respondeu à homenagem com entusiasmo. Em sua própria conta nas redes sociais, ele repostou a foto com a legenda "combinou muito", mostrando sua aprovação e amizade com Neymar.