Neymar busca transferência do PSG ainda nesta temporada

Neymar tem o desejo de sair do PSG durante esta janela de transferências. De acordo com o jornal francês "L'Équipe", o jogador comunicou ao clube sua intenção de jogar por outra equipe a partir desta temporada 2023/24.

Na publicação, é mencionado que no domingo passado, Neymar se encontrou com o presidente do clube, Nasser Al-Khelaifi, e manifestou o desejo de deixar a equipe de forma imediata. O jogador expressou sua vontade de retornar ao Barcelona, coincidindo com a transferência recente de Dembelé para o PSG.

O contrato do brasileiro com o Paris Saint-Germain é válido até junho de 2027.

Neymar ficou afastado dos gramados por mais de cinco meses devido a uma séria lesão no tornozelo direito. Ele passou por uma cirurgia em março e não pôde jogar pelo resto da temporada 2022/23. Fazendo seu retorno na última quinta-feira, ele fez dois gols e deu uma assistência durante um amistoso contra o Jeonbuk, equipe sul-coreana.