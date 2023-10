Neymar desmente boatos sobre rejeitar Jesus: "Muita falta de respeito"

Após ter bombado nas redes sociais a informação de que Neymar teria brigado com o treinador do Al-Hilal, Jorge Jesus, e solicitado a demissão do português, o camisa 10 apareceu revoltado na web nesta segunda-feira, 25, e a desmentiu o boato.

Em resposta a uma publicação que falava da suposta insatisfação, o jogador se mostrou incomodado e explicou que tudo não passa de um mal entendido e a notícia compartilhada não é verdadeira. "Mentira… Vocês tem que parar de ficar acreditando nessas coisas, páginas como essa... Com milhões de seguidores, não pode ficar postando fake news!", iniciou.

Em seguida, o craque brasileiro pediu para que não ocorra mais algo do tipo. "Com todo respeito do mundo, eu peço pra que pare com isso. É muita falta de respeito", finalizou.

Recentemente, Neymar esteve envolvido em uma série de polêmicas envolvendo o relacionamento com Bruna Biancardi, que está gravida da filha do atleta, que se chamará Mavie. Em um vídeo divulgado nas redes, Neymar aparece em uma balada na Espanha, conversando e abraçando outras mulheres.

Neymar desmente polêmica envolvendo treinador | Foto: Reprodução Instagram