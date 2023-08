Neymar é apresentado pelo Al-Hilal: "Estou impressionado"

Neymar foi apresentado ao Al-Hilal, neste sábado, 19, em uma enorme recepção no Estádio Rei Fahd, com direito a 67 mil pessoas para festejarem a chegada do craque brasileiro, que é o principal reforço do clube saudita para a temporada.

Na sequência, o estádio localizado em Riade, capital da Arábia Saudita, recebeu o confronto entre o novo clube de Neymar e o Al-Fayha. O jogador deve entrar em campo somente na quinta-feira, 24, contra o Al Raed.

"Muito feliz por essa recepção, por este novo desafio. Estou impressionado. Vim ao maior clube desse país e espero fazer parte desta história e ganhar muito. Vamos aproveitar, ser felizes. Farei de tudo para esse clube." afirmou o jogador

Para receber o camisa 10 da seleção brasileira, o Al- Hilal montou uma grande festa com direito a show de luzes e o estádio iluminado somente com a cor azul. E não parou por ai! O jogador também foi homenageado com drones projetando o número 10 e o seu rosto.

Al-Hilal projeta rosto de Neymar no céu de Riade | Foto: Divulgação/Al-Hilal

Com alta expectativa de ver Neymar, milhares de torcedores do clube e fãs chegaram cedo para prestigiar a chegada do jogador no estádio, que abriu os protões mais de duas horas antes do início de toda a festa. O clube presenteou o público com milhares de cartazes com o rosto do camisa 10 e a frase "bem-vindo", em inglês.

O clube pagará um salário em torno de 320 milhões de euros (R$ 1,7 bilhão) para o jogador nas duas temporadas que ele estará na Arábia Saudita. Para ter o jogador vestindo as suas cores, o A-Hilal pagou 100 milhões de euros (R$ 540 milhões) ao PSG, se tornando a maior transferência de um clube não europeu da história.