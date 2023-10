Neymar é atingido por saco de pipoca e reage: "Não vim para passear" | A TARDE

O empate em 1 a 1 com a Venezuela, na noite desta quinta-feira, 12, não foi bom para o Brasil. Além de perder os 100% de aproveitamento e a liderança das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026, o time comandado por Fernando Diniz não jogou bem e foi alvo de críticas dos torcedores presentes na Arena Pantanal. Um dos principais alvos foi Neymar, que acabou atingido por um saco de pipoca jogado da arquibancada.

Em entrevista após a partida, o camisa 10 da Seleção Brasileira admitiu nervosismo diante da situação e desaprovou a atitude desse torcedor.



“É triste, obviamente é muito triste, não venho aqui de férias, muito menos para passear, vim fazer o que eu mais amo, que é jogar futebol e defender meu país. Eu nem vi o que foi [arremessado], só vi na hora que pegou em mim, fiquei bem nervoso. Esse tipo de atitude eu condeno, não tem que fazer, é muito ruim para o futebol e para o ser humano. Um cara que faz esse tipo de coisa não é um cara educado, não vai conseguir educar seu filho da melhor maneira possível. Se ele reclama tanto, deveria ter treinado melhor e estar dentro de campo, não eu”, declarou Neymar.



JOGARAM PIPOCA NO NEY



🎥 TNT



pic.twitter.com/9ar9mHMwEZ — Goleada da Zoeira (@goleadadazoeira) October 13, 2023

O craque brasileiro chegou a xingar o torcedor que jogou o saco de pipoca, mas foi logo puxado por Marquinhos para dentro do corredor que leva ao vestiário. Neymar foi o último jogador a deixar a Arena Pantanal, pois teve que realizar o exame antidoping. Na saída, ainda analisou o empate com a Venezuela.



“Não acho que a gente jogou mal, tentamos, buscamos, tentamos criar oportunidades, conseguimos algumas, o goleiro deles foi bem hoje. Infelizmente, eles acharam uma bola e acharam o empate. Esses detalhes e esses erros a gente tem que buscar consertar para não ser surpreendido como foi hoje”, concluiu o camisa 10.



Agora o Brasil viaja até Montevidéu onde encara o Uruguai na terça-feira, 17. O jogo da 4ª rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026 está marcado para as 21h no estádio Centenário.