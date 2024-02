Neymar e Jorge Jesus projetam recorde mundial de vitórias consecutivas | A TARDE

O craque brasileiro Neymar Jr voltou aos treinamentos do Al Hilal após quase seis meses fora. Além da forma física avantajada, uma conversa entre Jorge Jesus e o astro brasileiro chamou atenção. No vídeo, é possível ver JJ falando sobre a importância do Al Hilal quebrar o recorde mundial de vitórias consecutivas.

“No mundo, de sempre... 26 vitórias consecutivas. Nunca nenhuma equipe conseguiu. Só o Ajax. Se a gente chegar lá, vamos para o Guinness Book”, comentou o treinador português.

O único detalhe é que o próprio JJ errou, já que o recorde de 26 vitórias já foi ultrapassado pela equipe galesa The New Saints, com 27 triunfos na temporada 16/17.

O Al Hilal de Neymar e Jorge Jesus atualmente contam com 21 vitórias e são líderes do Campeonato Saudita. O próximo confronto da equipe é em casa, contra o Al-Raed, neste domingo às 11h, válido pela 20ª rodada do Sauditão.