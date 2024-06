Neymar homenageia filha caçula com tatuagem

Neymar tatuou pé de Mavie na costela - Foto: Reprodução

Neymar tatuou pé de Mavie na costela | Foto: Reprodução

O jogador Neymar Jr., do Al-Hilal, fez uma tatuagem em homenagem a Mavie, sua filha caçula, que completou oito meses de nascimento.



O atleta brasileiro eternizou o pé da filha, fruto do relacionamento com Bruna Biancardi, com um desenho na costela.

A tatuagem foi feita no estúdio Náutica Tattoo, em São Paulo, com o tatuador Jorge Mitsunaga, conhecido por fazer desenhos em famosos, como MC Guimê e Gusttavo Lima.