Neymar ironiza após foto viralizar: "Gordo? Acho que não" | A TARDE

O nome de Neymar foi um dos mais comentados da última semana, devido a uma foto que viralizou nas redes sociais durante sua presença na festa de aniversário do ex-jogador Romário. A imagem em questão mostrou o camisa 10 da Seleção Brasileira com um aspecto de inchado, o que levou os internautas a questionarem o peso do atleta, que está tratando uma lesão no ligamento cruzado anterior (LCA) do joelho esquerdo.

O caso repercutiu de maneira negativa e chegou ao atleta, que desde segunda-feira, 29, tem movimentado suas redes sociais com fotos de pratos saudáveis e vídeos treinando. Já nesta terça-feira, 30, Neymar decidiu ser mais ousado, e postou um vídeo ironizando no story do instagram: “Acima do peso beleza, mas gordo? acho que não”.

No vídeo, o astro brasileiro levanta a camisa e mostra a barriga para questionar aqueles que falaram do seu peso: “Chupa haters. Atura ou surta”.