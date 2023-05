Neymar irrita diretoria do PSG ao ir para GP de Mônaco

Após a conquista de mais um título do campeonato francês no último sábado, o Paris Saint-Germain realizou uma cerimonia de comemoração entre os jogadores no domingo. Atletas lesionados, como Kimpembe, Marquinhos, Achraf Hakimi e outros, também se juntaram ao elenco para as comemorações. A única ausência notável foi Neymar.

Enquanto ocorria o festejo do título, o brasileiro estava presente no GP de Mônaco, da Fórmula 1. Segundo o jornal francês "L'Équipe", a ausência do camisa 10 na festa do PSG pegou mal internamente e irritou membros da diretoria do clube. A publicação afirma que a atitude de Neymar teria sido vista como uma forma de "provocação".

Neymar tem contrato com o clube francês até junho de 2027, mas, segundo a imprensa local, é provável que deixe Paris na próxima janela de transferências. Há duas semanas, o jogador foi visto em Barcelona no dia em que o ex-clube conquistou o Campeonato Espanhol, e teria participado da comemoração.

Contradizendo as ações do brasileiro, o treinador Christophe Galtier falou à imprensa, no sábado, que Neymar não estaria presente na festa por ter "problemas para se movimentar" por conta da recuperação de uma cirurgia que ocorreu em março. O técnico francês frisou que o brasileiro esteve "sempre presente" e que participou do último treino antes do jogo.