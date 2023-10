Neymar marca e Al-Hilal vence pela Champions da Ásia | A TARDE

Em seu quinto jogo oficial defendendo o Al-Hilal, o atacante Neymar marcou seu primeiro gol pelo clube da Arábia Saudita. Na tarde desta terça-feira, 3, ele marcou o segundo dos três gols diante do Nassaji Mazandaran, em Teerã, pela segunda rodada da Liga dos Campeões da Ásia. Mitrovic e Saleh Al-Shehri fizeram os outros tentos.

O gol do brasileiro saiu aos 13 minutos da etapa final. Nasser Al-Dawsar recebe na frente e dá bela assistência no lado esquerdo. Neymar chuta forte de canhota pra vencer o goleiro Mazaheri, que nada pode fazer.

Com o resultado, o Al-Hilal lidera o grupo D junto com o Navbahor, do Uzbequistão, que venceu o Mumbai City por 3 a 0. Os sauditas empataram com o time uzbeque em casa na primeira rodada.

O Al Hilal volta as atenções ao campeonato nacional. Os comandados de Jorge Jesus encaram fora de casa o Al-Okhdood neste sábado, 7, ao meio-dia (horário de BRasília), pela oitava rodada. O time de Neymar lidera o "sauditão" de forma invicta, com seis vitórias e dois empates.