Neymar no Inter Miami? Messi responde: "Tudo pode acontecer" | A TARDE

Desde sua chegada ao Inter Miami, Lionel Messi não perdeu tempo em atrair antigos companheiros de Barcelona para o futebol estadunidense. Sergio Busquets e Jordi Alba foram dois dos astros que se uniram ao craque argentino, reeditando parcerias vitoriosas dos tempos de Barça. Luis Suárez, por sua vez, também não resistiu ao convite e se juntou ao elenco de Miami, formando novamente uma parceria de sucesso com Messi. No Barcelona, Suárez fez parte do lendário trio "MSN" ao lado de Messi e Neymar.

Embora Neymar tenha tomado um caminho diferente ao optar pelo Al-Hilal, da Arábia Saudita, ele mantém uma forte amizade com seus ex-companheiros. Recentemente, Messi revelou que ele, Suárez e Neymar mantêm contato constante por meio de um grupo de mensagens.

"Uma pequena mensagem para convencê-lo? Não, eu não sei. A verdade é que agora está difícil", afirmou Messi ao apresentador Pollo Alvarez.

🇺🇸🇧🇷 Leo Messi on Neymar and Inter Miami to recreate MSN: “We talk often! We even have a group chat with the three of us, including Luis. Ney speaks perfect Spanish…”.



“A little message to recruit him? No, I don't know. The truth is, it's difficult now”.



“He's in Saudi Arabia,… pic.twitter.com/pOGH4E3HNr