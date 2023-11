Neymar pai e Emerson Sheik são anunciados em direção de clube de SP | A TARDE

Neymar pai, que é o pai do jogador do Al Hilal que herdou seu nome, e o ex-jogador de Corinthians e Fluminense, Emerson Sheik, que atualmente é comentarista do SBT, foram anunciados como consultor e vice-presidente de futebol, respectivamente, do Atlético Monte Azul.



Sedeado no município de Monte Azul Paulista, o clube disputará no ano que vem a Série A2 do estadual e se tornou SAF. O anúncio dos novos dirigentes foi feito nas redes sociais do time, neste sábado, 11.

As escolhas para o corpo diretivo se basearam na experiência de Neymar pai e Emerson Sheik no futebol.