Neymar passa Pelé e se torna o maior artilheiro da Seleção

Neymar se tornou o maior artilheiro da Seleção Brasileira em jogos oficiais, com 78 gols. O camisa 10 marcou o quarto gol da Seleção contra a Bolívia, na estreia das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026.

O primeiro gol de Neymar na Seleção foi marcado na estreia do jogador, em um amistoso contra os Estados Unidos, em 2010.



Apesar de ter passado o Rei do Futebol, Neymar disputou 33 jogos oficias a mais que Pelé. Com isso, a média de gols de Pelé com a Amarelinha é maior que a do atual camisa 10 da Seleção (0,84 gols por partida, contra 0,62 de Neymar).

Contando jogos amistosos, que tinham maior importância no contexto futebolístico de décadas atrás, Pelé alcançou 95 gols com a Amarelinha.