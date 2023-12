Neymar procurou influencer do OnlyFans quando Bruna estava grávida | A TARDE

O atacante Neymar se envolveu em mais uma polêmica na internet. Desta vez, ele teve uma troca de mensagens com a influenciadora Aline Farias vazada. Na ocasião, o craque teria assinado a plataforma OnlyFans para ver 'nudes' da mulher enquanto Bruna Biancardi estava grávida.

O jogador, que está se recuperando de uma cirurgia, teria entrado em contato com a moça pelo Whatsapp. “Daqui a pouco tô no Brasil. Um amigo ali passou seu contato. Hahaha, tava me mostrando você”, teria dito Neymar.

Utilizando o Twitter, Aline Farias comentou a notícia. “Povo tá sabendo mais da minha vida que eu”, escreveu em uma publicação. O atacante da seleção brasileira foi alvo de zoações na internet. “A impressão que dá é que o Neymar manda mensagem atrás de mulher tanto quando piscamos os olhos por dia kkkkkkk”, digitou um internauta.

Na conversa vazada, Neymar questiona se a moça tem nudes e recebe o link da plataforma Onlyfans. “Tem que assinar, bebê. Lá embaixo tem umas outras fotos. Vou dormir, se cuida, anjo. Boa noite. Depois te ensino melhor, se tu não conseguir”, garantiu a influenciadora.

Nos comentários da publicação, Neymar se defendeu afirmando que a conversa era antiga. “Manda essa fdp mostrar a data. Isso foi anos atrás”, acrescentando que a plataforma era de um amigo.