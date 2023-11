Neymar questiona notícia sobre supostos problemas físicos: "Fake news" | A TARDE

Após dois meses de sua saída do Paris Saint-Germain para assinar com o Al-Hilal, Neymar comentou sobre a transferência. O atacante respondeu a uma página no Instagram que afirmou que sua saída da França se ocasionou por questões físicas.

De acordo com publicação da página "futeousadia", os exames de pré-temporada realizados por Neymar não agradaram a comissão técnica, que o colocou em disponibilidade no mercado. O treinador espanhol Luis Enrique teria liberado o jogador, já que não fazia parte dos seus planos de utilização.

"Passa noite, passa dia e as coisas não mudam... existem contas (como essa) que não estão no dia a dia do jogador, não sabem o que realmente acontece, mas eles postam como se fosse o cara cada dia mais o ser humano se perde por hype", escreveu o camisa 10. "Ainda acredito num futuro sem fake News", rebateu Neymar.

O Al-Hilal pagou 100 milhões de euros (R$ 540 milhões na época) para adquirir Neymar, que assinou vínculo até junho de 2025. O valor investido está sob ameaça, pois o camisa 10 está acometido de uma grave lesão no joelho esquerdo e ficará no mínimo menos seis meses longes dos gramados. Até agora, Neymar fez cinco jogos pelo clube Saudita, com apenas um gol marcado e três assistências.