Neymar rompe silêncio sobre rumores que seria pai novamente; confira | A TARDE

Após os rumores de que seria pai pela terceira vez, Neymar resolveu se pronunciar na noite desta terça-feira, 2, em entrevista à Revista Caras. Ele negou as informações e disse que espera que os responsáveis sejam devidamente punidos.

Em nota enviada pela equipe do atleta, é informado que o caso foi tratado com surpresa e a fofoca acabou sendo descoberta através da imprensa.

Espero sinceramente que aqueles responsáveis por disseminar informações falsas sejam devidamente responsabilizados por suas ações Neymar, jogador de futebol

O caso foi inicialmente divulgado pelo Portal do Leo Dias. De acordo com a publicação, a suposta revelação foi feita através da influenciadora Jamile Lima, que fez um comentário sobre o assunto em uma foto da filha mais nova do atacante.

Pouco depois, a própria Jamile Lima fez questão de desmentir o assunto nesta terça-feira, 2, e confessou que o comentário se tratava de uma brincadeira feita por uma pessoa de sua equipe.

"Eu não estou grávida do Neymar, aliás, eu nem conheço, não tenho nenhum tipo de contato, não conheço, nem alguém que seja próximo dele", disse.

Atualmente, Neymar é pai de Davi Lucca, de 12 anos, e de Mavie, que nasceu em outubro do ano passado. O primeiro filho foi fruto de um rápido caso com uma jovem chamada Carol Dantas, enquanto a filha mais nova é do relacionamento do jogador com a modelo Bruna Biancardi.