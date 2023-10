Neymar sai de muletas do estádio Centenário e passará por exames | A TARDE

Na derrota por 2 a 0 para o Uruguai, o atacante Neymar Jr. causou preocupação a comissão técnica. Ainda no primeiro tempo, o jogador se lesionou e saiu de campo chorando na maca. Na saída dos vestiários do estádio Centenário, ele apareceu de muletas e com uma proteção no joelho esquerdo.

Ponderado, o médico Rodrigo Lasmar pediu calma e informou aos repórteres que é necessário esperar 24h para saber qual o quadro da lesão. Neymar fará exames de imagem em uma clínica em São Paulo. O camisa 10 está com suspeita de torção grave no joelho esquerdo. A possibilidade é de uma de lesão ligamentar na região.

"Fizemos todos os testes. Esses testes serão repetidos amanhã (quarta-feira). Essas 24 horas serão importantes para ver como o joelho vai responder, o inchaço que vai apresentar e os exames de imagem que vão definir um diagnóstico definitivo. É muito cedo para falar (se é lesão ligamentar). Vamos aguardar os exames com calma, avaliar com calma, e assim que tiver uma definição falaremos para vocês", explicou.

Após se chocar com De La Cruz, Neymar caiu em campo com dores no joelho devido a torção. Após sair da maca, Neymar foi ao vestiário carregado, sem conseguir colocar o pé no chão.