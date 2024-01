Neymar sobre cruzeiro: "para quem não foi, meus sentimentos" | A TARDE

O jogador Neymar Júnior mandou um papo reto no X, antigo Twitter, e comemorou a repercussão do 'Neymar em Alto Mar', cruzeiro promovido por ele e que rolou na última semana.

No post, Neymar agradeceu a todos que estiveram presentes, além de relatar ter ficado emocionado com a realização do 'Neyvio'. O craque do Al Hilal ainda tirou um sarro de leve daqueles que não foram para o cruzeiro.

"Agradeço a todos o fãs que foram e demonstraram seu carinho por mim. Agradeço a todos os artistas que participaram e deram seu melhor no palco", iniciou o Menino Ney.

"Quem foi sabe o clima que estava, realmente foi foda! Para quem nao foi, meus sentimentos", completou.

O cruzeiro teve início na última terça-feira, 26, encerrando sexta, 29. Além de fãs do jogador, o navio ainda contou com a presença de influenciadores e artistas, como MC Poze, Pipokinha, Virgínia Fonseca e MC Ryan.



Quem diria que eu teria meu nome em um Cruzeiro!

Jamais imaginei isso e poder curtir, sentir o carinho das pessoas e ver a minha família se divertindo, realmente foi diferente!

Infelizmente não pude atender a todos dos navio mas fiz o máximo que pude. Agradeço a todos o fãs que… pic.twitter.com/fKKFmkoeNR — Neymar Jr (@neymarjr) December 30, 2023