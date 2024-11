Neymar tieta tenista número 1 do mundo: ‘Rainha'

Aryna Sabalenka, Bruna Biancardi e Neymar registram encontro em torneio - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Durante o WTA Finals, Neymar aproveitou o dia de folga para tietar Aryna Sabalenka, a atual número 1 do mundo no tênis. No registro, publicado em suas redes sociais, o craque do Al Hilal aparece ao lado da atleta e de Bruna Biancardi.

Ao republicar outro registro, desta vez postado pela bielorrussa, o camisa 10 escreveu que é “bom ver” a colega e, novamente, a chamou de rainha. O encontro aconteceu no torneio que reúne as oito melhores tenistas da temporada em Riad, na Arábia Saudita.

A tenista, aliás, também nutre laços com o Brasil. Ela namora com o empresário paulista Georgios Frangulis, CEO e fundador da Oakberry. No torneio em solo saudita, a bielorrussa estreou com vitória contra a chinesa Qinwen Zheng.

A participação de Neymar no WTA Finals foi além do encontro com Sabalenka. O jogador de futebol foi o responsável pelo sorteio da definição de quem iria começar sacando na partida de Elena Rybakina contra Jasmine Paolini.