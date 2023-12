Nicolás Copello é suspenso por 10 jogos por acusações de racismo | A TARDE

O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) da Liga Nacional de Basquete (LNB) emitiu uma suspensão de 10 jogos para Nicolás Copello, armador do Minas, após acusações de fazer provocações racistas a Matheus Santos, conhecido como Buiú, jogador do Cerrado Basquete. Além da suspensão, Copello recebeu uma multa de oito mil reais. A decisão ainda pode ser alvo de recurso.



A acusação baseou-se no artigo 243-G do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, que aborda "práticas discriminatórias, desdenhosas ou ultrajantes relacionadas ao preconceito étnico ou racial". A suspensão de 10 jogos representa a pena máxima prevista para esse tipo de infração.

As alegadas ofensas de Copello teriam ocorrido nos momentos finais da partida em que o Minas foi derrotado pelo Cerrado Basquete, no âmbito do NBB. Buiú declarou ter sido chamado de "negro de m..." enquanto um colega se preparava para cobrar lances livres. O jogador brasiliense solicitou ao árbitro a interrupção do jogo e registrou um boletim de ocorrência na 2ª Delegacia de Polícia Civil, em Belo Horizonte.

No julgamento realizado na noite de quinta-feira, o STJD também analisou as punições a outros atletas e ao Minas. Gemerson Barbosa, do time mineiro, e Italo Honorato, do Cerrado, foram absolvidos de envolvimento na confusão que se seguiu à denúncia de racismo. No entanto, Honorato foi advertido por "assumir conduta contrária à disciplina ou ética desportiva".

O Minas, como mandante da partida contra o Cerrado, foi multado em mil reais por "não cumprir ou dificultar o cumprimento do regulamento da competição". O clube mineiro e a Procuradoria ainda têm a possibilidade de recorrer das decisões proferidas no julgamento.