Nigéria e Costa do Marfim se enfrentam na final da Copa da África | A TARDE

As seleções da Nigéria e Costa do Marfim se enfrentam, na tarde deste domingo, 11, para a final da Copa das Nações Africanas de 2024. A decisão será no Estádio Olímpico de Ebimpé, em Abidjã, na Costa do Marfim, com previsão de início para às 17h (horário de Brasília).

Dentro de casa, os costa-marfinense serão empurrados pelos seus conterrâneos. Entretanto, o caminho até a "glória" não foi fácil, com duas derrotas e a demissão do técnico nas costas. Apesar disso, a Seleção de Costa do Marfim classificou em 3º e passou por um caminho emocionante no mata-mata: venceu Senegal, atual campeã, nos pênaltis nas oitavas, eliminou Mali na prorrogação nas quartas e, nas semis, desbancou a República Democrática do Congo.

A Nigéria, por outro lado, chegou como uma das favoritas ao título, contando com o atual campeão do Campeonato Italiano, Victor Osimhen. Na fase de grupos, os nigerianos classificaram na 2ª colocação, com duas vitórias, uma delas contra a Costa do Marfim. Na decisão por mata-mata, a classificação foi mais tranquila, com uma vitória contra Camarões e outra contra Angola, para chegar invicto nas semis.

Para alcançar uma vaga na final, a Nigéria enfrentou a África do Sul e classificou na emoção. Após tomar um empate no tempo regulamentar, a Seleção alviverde venceu nos pênaltis com duas defesas do goleiro nigeriano.

Ficha técnica:

Confronto: Nigéria x Costa do Marfim

Local: Estádio Olímpico de Ebimpé

Horário: 17h (horário de Brasília)

Transmissão: Band e Bandsports