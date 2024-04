Nigéria elimina África do Sul e será adversária da seleção feminina | A TARDE

A seleção brasileira feminina conheceu nesta terça-feira, 9, a rival de estreia nos Jogos Olímpicos de Paris. No encerramento do Pré-Olímpico da África, a Nigéria empatou por 0 a 0 com a África do Sul, pela repescagem do continente africano, e se classificou, após ter vencido a partida de ida por 1 a 0.

Brasil e Nigéria vão se enfrentar no dia 25 de julho, na cidade de Bordeaux. Na segunda rodada, a seleção brasileira feminina terá joga contra o Japão, dia 28, em Paris. Já no dia 31, a equipe voltará para Bordeaux para enfrentar a Espanha, atual campeã mundial.

A segunda seleção africana nas Olimpíadas, e última das 12 classificadas para o torneio, será conhecida ainda nesta terça. Zâmbia e Marrocos fazem a partida que fecha o Pré-Olímpico da África, em Rabat. A seleção marroquina venceu o jogo de ida por 2 a 1, fora de casa.

Veja os grupos:

Grupo A: França, Colômbia, Canadá e Nova Zelândia

Grupo B: Estados Unidos, Alemanha, Austrália e Zâmbia/Marrocos*

Grupo C: Espanha, Japão, Nigéria e Brasil