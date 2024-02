Nigéria vai à final da Copa da África ao vencer sul-africanos | A TARDE

A Nigéria venceu a África do Sul nos pênaltis por 4 a 2, após um empate em 1 a 1 no tempo normal e na prorrogação, nesta quarta-feira, 7, em Bouaké, na Costa do Marfim, e se classificou para a grande a final da Copa Africana de Nações.

As "Super Águias" abriram o placar no segundo tempo com uma penalidade máxima convertida pelo capitão William Troost-Ekong e chegaram a comemorar o segundo gol, de Victor Osimhen, que acabou sendo anulado depois que o VAR apontou um pênalti a favor da África do Sul no início do lance.

Teboho Mokoena não desperdiçou a cobrança e empatou para os sul-africanos (89'), levando a partida para a prorrogação.

O placar não mudou no tempo extra e a África do Sul ficou com um a menos com a expulsão de Kekana, que levou um cartão vermelho direto após cometer uma falta dura em Terem Moffi.

Nos pênaltis, só Ola Ainda desperdiçou pela Nigéria, chutando alto demais.

Já entre os 'Bafana Bafana', Mokoena e Makgopa erraram suas cobranças.

Goleiro da Nigéria pega pênalti e classifica seleção | Foto: Issouf SANOGO / AFP

Kelechi Iheanacho mandou para o fundo da rede o pênalti decisivo, classificando as 'Super Águias'.

A Nigéria vai enfrentar na final a anfitriã Costa do Marfim ou a República Democrática do Congo, que duelam também nesta quarta-feira.

Os nigerianos foram três vezes campeões da Copa Africana de Nações (1980, 1994 e 2013) e vão lutar pelo tetra no domingo, às 17h, no Estádio Olímpico de Ebimpé.