Nike divulga oficialmente os novos uniformes da Seleção; confira | A TARDE

Fornecedora de material esportivo da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), a Nike divulgou oficialmente, na manhã desta segunda-feira, 18, os novos uniformes que serão utilizados pela Seleção Brasileira.

Como já havia sido antecipado, a principal novidade das novas camisas está no retorno do escudo centralizado, algo que não era utilizado desde os modelos de 2004. Outro detalhe fica por conta de marca d'águas em ambos os uniformes.

O lançamento oficial dos uniformes ainda não foi realizado pela CBF. No entanto, a expectativa é que já sejam utilizados nos amistoso da Seleção masculina, contra Inglaterra e Espanha.

Já a equipe feminina disputa a Copa SheBelieves a partir do dia 4 de abril, quando enfrenta o Canadá.

The new @CBF_Futebol 𝟐𝟎𝟐𝟒 𝑵𝒂𝒕𝒊𝒐𝒏𝒂𝒍 𝑻𝒆𝒂𝒎 𝒌𝒊𝒕𝒔 put the passion of the joga bonito on full display in iconic 🍋 and 🌊 inspired blue.



Made with 𝑫𝒓𝒊-𝑭𝑰𝑻 𝑨𝑫𝑽 to breathe with 😮‍💨 you in the moments that matter most. #NikeFootball pic.twitter.com/3O6U0DUxU8