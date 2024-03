No Adautão, Juazeirense perde para o América-RN na Copa do Nordeste | A TARDE

A Juazeirense voltou a perder na Copa do Nordeste. Na noite desta quarta-feira, 6, no Estádio Adauto Moraes, o Cancão de Fogo foi superado pelo América-RN por 2 a 1, em partida válida pela 5ª rodada do torneio regional. Gustavo Ramos e Matheuzinho marcaram para os Mecão, enquanto Mauro diminuiu para os donos da casa.

Com o resultado, a Juazeirense caiu para a 7ª posição do Grupo B da Copa do Nordeste, com apenas três pontos. Até o momento, a equipe baiana tem quatro derrotas e apenas uma vitória na competição.

Eliminada do Campeonato Baiano na primeira fase, a Juazeirense volta a campo na quinta-feira, 21. O Cancão vai até Maceió encarar o CRB pela 6ª rodada da Copa do Nordeste no Estádio Rei Pelé, às 21h30.