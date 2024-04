"No detalhe", diz Osvaldo sobre virada sofrida no Ba-Vi do Nordestão | A TARDE

Após perder para o Bahia na 6ª rodada da Copa do Nordeste, durante passagem na zona mista, Osvaldo, atacante do Vitória, avaliou a partida e destacou o trabalho do treinador Léo Condé, que funcionou, segundo análise do camisa 11. O Leão até abriu o marcador, mas viu Jean Lucas e Kanu tomarem a frente do placar na Arena Fonte Nova, o que garantiu a classificação à segunda fase da competição para a equipe tricolor.

Questionado sobre o que deu errado no jogo, o atacante destacou o apagão no fim do primeiro tempo, quando o Vitória sofreu os gols. Em resposta, o camisa 11 avaliou de forma positiva os companheiros, que conseguiram neutralizar o meio campo do Esquadrão, de acordo com a sua perspectiva.

“Cinco minutos. Cinco minutos que a gente desligou no jogo, tomamos dois gols. Se você pegar o recorte do jogo, a gente neutralizou muito a equipe deles ali no meio campo. Acho que temos que dar muito crédito ao professor Léo Condé, porque o sistema funcionou. Praticamente marcamos individualmente os três jogadores que desequilibram no Bahia, o Cauly, o Everton Ribeiro e o Jean Lucas, e no detalhe tomamos o gol. Depois, em uma bola parada, que foi treinada e trabalhada, tomamos o segundo", avaliou o camisa 11.

Apesar disso, o experiente jogador não se deixou abater e já pensa nos próximos jogos da Copa do Nordeste, esta que o Vitória está na 5ª colocação. Para voltar a zona de classificação, Osvaldo projeta resultados positivos contra o Fortaleza, no sábado, e o Treze, na quarta-feira.

"Faz parte do futebol, agora temos o próximo jogo, que será na final do estadual. Porém, primeiro vamos buscar a classificação nos dois próximos jogos”, garantiu o atleta.