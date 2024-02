No jogo mais longo de 2024, Bia Haddad avança às quartas em Abu Dhabi | A TARDE

A tenista brasileira Beatriz Haddad emplacou mais uma vitória na manhã desta quarta-feira, 7, desta vez no torneio WTA 500 de Abu Dhabi. Bia enfrentou a polonesa Magda Linette, que juntas protagonizaram a partida mais longa do ano, com mais de 3 horas e 40 minutos. O final foi positivo para a brasileira, que venceu por dois sets a um, com parciais de 7/6 (8/6), 6/7 (1/7) e 6/1, e avançou às quartas de final do torneio.

Número 13 do mundo, a brasileira emplacou a sua 100ª vitória em chaves principais do circuito profissional. Entretanto, não foi fácil chegar ao resultado, já que a adversária, que ocupa a 55ª posição no ranking, não deu descanso e forçou alguns erros de Bia.

O primeiro set iniciou equilibrado, com uma quebra contra Bia Haddad, que logo devolveu, deixando a parcial empatada em 3/3. O cenário de equilíbrio não mudou, levando a decisão ao tie break, onde a brasileira venceu por 8/6, ao aproveitar o segundo set point.

Na segunda parcial, Bia e Magda mantiveram a intensidade e o equilíbrio. Enquanto a polonesa conseguiu forçar erros e quebrar os saques, a brasileira devolvia na mesma moeda, e assim seguiu até o segundo tie break do jogo. Neste critério, a adversária levou a melhor, vencendo de forma esmagadora por 7/1.

No último set, o mais curto do confronto, Bia Haddad conseguiu manter a cabeça no lugar e se sobressair, logo abrindo 3x1. Na sequência, apesar de ter sofrido em alguns games, a nº 13 fechou em 6x1.

O próximo jogo da brasileira será nesta quinta-feira, pelas duplas, onde disputa ao lado de Luisa Stefani, também brasileira. O confronto será contra a dupla americana Desirae Krawczyk e Caroline Dolehide, a partir das 7h15.

Pelo simples, Bia enfrentará Ons Jabeur, 6ª do ranking mundial. No ano passado, as atletas se enfrentaram no Roland Garros, nas quartas de final, com o resultado positivo para a brasileira. A partida ainda não tem horário definido.