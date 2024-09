No Park, show dos 'manezinhos da Ilha' Pedro Carvalho e Yndiara Asp, que voam para as finais

- Foto: Pablo Vaz/STU

Florianópolis (SC) é também conhecida como a Califórnia do skate, por ser o berço do esporte no Brasil, graças aos inúmeros talentos que surgem por lá. E foram dois “manezinhos da Ilha” que brilharam nas semifinais da modalidade Park do STU National de Porto Seguro (BA), neste sábado (07/09). Pedro Carvalho, entre os rapazes, e Yndiara Asp, entre as meninas, foram os grandes destaques do dia e avançaram para as finais com as maiores notas.

Pedro Carvalho já tinha recebido dos juízes a nota 81,91 logo na primeira de suas três voltas, o que, ao final das três baterias, já configuraria o melhor score da noite. Mas ele queria mais. Ao entrar pela última vez na pista, ainda cravou um 84,67. No fim, ao lembrar que a amiga e conterrânea Yndiara Asp já havia se classificado para a final também com a maior nota, ele falou sobre esse segredo dos skatistas oriundos de um lugar específico da capital catarinense.

“Eu, Ynd e toda a galera de Floripa que está competindo crescemos no RTMF, o Rio Tavares, lugar que respira surfe e skate. Então, respiramos isso desde muito novo, tem muita gente lá construindo essa história há muito tempo. Como o Pedro Barros, o grande precursor desse movimento, que trouxe o Park à tona. E isso deixa tudo mais fácil e mais leve para termos essa gana de vencer no skate”, enalteceu Pedro Carvalho.

E Pedro Carvalho tem mesmo vencido no skate. Das 19 etapas de STU que disputou até hoje, desde 2018, chegou à final em 16 delas, o que é um recorde na cena. Nem ele mesmo sabia desses números. Por isso mesmo, após sua classificação com a melhor nota das semifinais, ficou ainda mais feliz ao saber que terá essa nova oportunidade de mostrar o seu skate numa final, agora em um novo lugar do Brasil que recebe o STU National.

“O STU é um evento que me transformou como skatista. Comecei em 2018, quando tinha só 13 anos, e nessa caminhada, agora com 19, aprendi muita coisa no circuito e estou muito feliz por conseguir manter esse desempenho e chegar à minha 16ª final de STU. É legal poder mostrar também o que sei aqui em Porto Seguro, lugar que tem uma energia muito boa”, completou ele.

Entre as meninas, Yndiara Asp, campeã da etapa de abertura do STU National 2024, justamente em Florianópolis, não pôde estar presente em Criciúma (SC) e Porto Alegre (RS) devido a uma lesão nas costas, fruto de uma queda na etapa do Mundial em Dubai, o que também a prejudicou para somar pontos na corrida olímpica rumo aos Jogos de Paris. Agora, em Porto Seguro, mostrou estar totalmente recuperada e cravou uma nota 63,73 logo na sua primeira volta.

“Estou bem feliz por ter acertado minha volta e garantido minha vaga para a final de amanhã. Essa pista é diferente das que estamos acostumadas, é mais compacta, o que faz com que tenhamos que nos adaptar. Mas é bem divertida, com uma boa variação de obstáculos, E é sempre muito bom levar esses eventos para novos lugares, fomentando a cena do skate em diferentes regiões. Fico muito grata por conhecer lugares como Porto Seguro através do meu esporte e do STU”, comentou Ynd.

A importância dos projetos sociais nas etapas do STU

E quem ficou feliz demais, e até mesmo realizadas, com o que viram e presenciaram neste sábado nas pistas do Complexo de Esporte e Lazer do Mamagaya foram as crianças do projeto Skate do Futuro, levadas e acompanhadas pela Secretaria Municipal de Assistência Social da Prefeitura de Porto Seguro. Todas elas puderam tirar fotos com os skatistas e levaram brindes para casa. A questão social sempre foi um dos pilares da Plataforma STU.

A etapa do STU Porto Seguro é apresentada pelo Banco BV e tem como patrocinador master a Petrobras, além de patrocínios da Prefeitura de Porto Seguro, da Monster Energy e da Tiger, a cerveja oficial do evento. É homologada pela Confederação Brasileira de Skateboarding (CBSk) e tem como parceiro especial a Kenner, além da NEOOH como parceiro oficial. O apoio é da ABPSK e da Drop Dead.

RESULTADO PARK MASCULINO

(os 6 classificados para a final)

BATERIA 1

1º – Pedro Carvalho – 84,67 (classificado)

2º – Gustavo Picaski – 80,63 (classificado)

3º – Luiz Francisco – 78,97

4º – Victor Ikeda – 63,67

BATERIA 2

1º – Pedro Barros – 81,63 (classificado)

2º – Vinícius Kothe – 75,39 (classificado)

3º – Dan Sabino – 73,52

4º – Murilo Peres – 60,17

BATERIA 3

1º – Miguel Leal – 80,53 (classificado)

2º – Kalani Konig – 72,63 (classificado)

3º – Pedro Vita – 71,67

4º – Ian Poleto – 70,00

RESULTADO PARK FEMININO

(as 6 classificadas para a final)

BATERIA 1

1º – Yndiara Asp – 63,73 (classificada)

2º – Isadora Pacheco – 52,83 (classificada)

3º – Manuela Tomitake – 49,77 (classificada)

4º – Clara Lua – 36,72

BATERIA 2

1º – Lua Vicente – 60,03 (classificada)

2º – Fernanda Tonissi – 57,65 (classificada)

3º – Fernanda Galdino – 51,83 (classificada)

4º – Letícia Gonçalves – 12,00

PROGRAMAÇÃO:

Domingo (08/09)

10h – Abertura para o público

9h às 10h – Treino livre Paraskate Street

9h às 10h30 – Treino livre Park masculino

10h às 11h – Treino livre Street feminino

10h40 às 11h30 – Final Park masculino (ao vivo Esporte Espetacular, Globo)

11h às 12h – Treino livre Street masculino

14h30 às 16h – Treino livre Park feminino

13h às 13h50 – Treino livre Street feminino

14h às 14h45 – Final Street feminino (ao vivo SporTV e redes STU)

15h às 16h – Final Paraskate Street (ao vivo redes STU)

16h às 17h10 – Treino livre Street masculino

16h10 às 17h – Final Park feminino (ao vivo SporTV e redes STU)

17h20 às 18h05 – Final Street masculino (ao vivo SporTV e redes STU)

18h20 – PREMIAÇÃO