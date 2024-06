No tiebreak, Brasil sofre virada e perde para Itália na VNL | A TARDE

A Seleção Brasileira de vôlei entrou em quadra neste domingo, 26, pela última partida da primeira semana da Liga das Nações. No ginásio do Maracanãzinho, Rio de Janeiro, o Brasil encarou a Itália, velha conhecida, e foi derrotado no tiebreak, por 3x0, com parciais de 17-25, 25-15, 22-25, 25/17 e 15-13. Esta foi a segunda derrota da amarelinha na competição, que já havia sido derrotada por Cuba, na primeira rodada.

O Brasil encerra esta primeira semana com dois revés e duas vitórias, sobre Argentina e Sérvia. Assim, segue com seis pontos na competição, estando na 8ª colocação na classificação geral. O adversário deste domingo, por sua vez, segue com 100% de aproveitamento, com 11 pontos somados.

A próxima partida da Seleção Brasileira será contra a Alemanha, pela segunda semana, em Fukuoka, no Japão. O confronto será no dia 4 de junho, terça-feira, às 00h.

O jogo:

Na partida, o Brasil começou melhor explorando o bloqueio adversário e conseguindo espaços. O destaque ficou para o ponteiro Darlan, que soube controlar a vantagem e sempre manter a amarelinha à frente com ótimos ataques. Entretanto, na segunda parcial, os italianos controlaram a pressão adversária e fecharam os espaços, vencendo o segundo set e deixando tudo igual.

No retorno para o terceiro período, Darlan voltou a ser destaque, colocando as bolas no chão e abrindo vantagem para o Brasil. Aproveitando os erros da Itália, a Seleção Brasileira controlou o duelo e voltou a ficar à frente no placar. A partir deste momento, os italianos voltaram com tudo e aproveitaram os erros de bloqueio dos donos da casa para colocaram a vantagem no placar, o que pendurou no 4ª e 5ª set.

Publicações relacionadas