No tiebreak, Brasil vira sobre Japão e segue 100% na Liga das Nações | A TARDE

A Seleção Brasileira feminina entrou em quadra na manhã desta terça-feira, 28, pela 5ª rodada da Liga das Nações de Vôlei (VNL). Contra o Japão, as brasileiras venceram no tiebreak com parciais de 24/26, 26/24, 19/25, 25/20 e 15/11, ficando atrás no 1º e 3º set. O destaque da partida ficou por parte da capitã Gabi, que marcou 24 pontos.

Sob comando do treinador Zé Roberto Guimarães, a amarelinha também contou com o retorno da central Thaisa, que não disputou a primeira semana da competição. Na partida, a veterana marcou 11 pontos e colaborou com o resultado positivo, mantendo a Seleção com 100% de aproveitamento na competição.

Com cinco vitórias, o Brasil lidera a tabela, com 14 pontos. Entretanto, em caso de resultado positivo da Polônia, que enfrenta a Sérvia nesta terça, a ponta voltará a ser dominada pelas europeias.

A competição está servindo como um preparatório para os Jogos Olímpicos de Paris, que acontecem em julho deste ano, esta que o Brasil já tem a vaga garantida. Na VNL, a Seleção Brasileira ainda busca o seu primeiro ouro, colecionando três pratas, em 2019, 2021 e 2022.

O Brasil entra em quadra novamente nesta quinta-feira, 30, contra a Holanda, na 6ª rodada da Liga das Nações. A partida será às 8h30, em Macau, China, com transmissão no Sportv 2.

Publicações relacionadas