No tiebreak, Seleção Brasileira vence Argentina na Liga das Nações | A TARDE

A Seleção Brasileira de vôlei entrou em quadra pelo segundo jogo da Liga das Nações nesta quinta-feira, 23, e conseguiu vencer a Argentina por 3x2, no ginásio do Maracanãzinho. No tiebreak, o Brasil conseguiu derrotar os rivais, totalizando as parciais em 25/23; 20/25; 19/25, 25/23 e 15/11.

Na estreia, a amarelinha enfrentou a Seleção de Cuba, saindo derrotada por 3 sets a 1. Agora, ainda no Rio de Janeiro, a Seleção enfrenta a Sérvia, buscando a segunda vitória para embalar confiança e buscar a classificação. A partida será nesta sexta-feira, às 21h.

Diante da sua torcida, o Brasil conseguiu fechar o primeiro set de maneira totalmente avassaladora, sendo proveitoso nos ataques e fornecendo poucos pontos de erros para os rivais. Entretanto, na segunda parcial os argentinos vieram com tudo, substituindo os erros por bons bloqueios e se aproveitando dos erros de saque.

Embalados por um momento positivo, a Argentina conseguiu virar com uma intensidade impressionante. O treinador Bernardinho até tentou realizar mudanças na tática, mas não surtiram efeitos e viram os hermanos com a vantagem.

Entretanto, após um balde de água fria, o Brasil voltou com tudo no quarto período e, com um show de Darlan, fechou o set em 25/ 23, novamente tendo aproveitamento positivo no bloqueio. No tiebreak, a Seleção tricampeã olímpica conseguiu manter o momento positivo, aproveitando os espaços da equipe adversária e com ponteiros inspirados, fechando a vitória por 3x2.

Publicações relacionadas