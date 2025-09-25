Menu
ESPORTES
MAIOR TORNEIO DA REGIÃO

Nordestão de xadrez é disputado em Salvador e premia em até R$ 20 mil

Torneio reúne 140 enxadristas, distribui R$ 20 mil em prêmios e concede títulos de mestres nacionais

Marina Branco

Marina Branco

25/09/2025 - 23:41 h
Nordestão Clássico de Xadrez
Nordestão Clássico de Xadrez

Não faltam esportes usando Salvador como palco para o destaque de atletas nordestinos - e neste final de semana será a vez do xadrez. De sexta-feira, 26, a domingo, 28, será disputada a segunda edição do Nordestão Clássico de Xadrez, considerado o maior torneio da modalidade na região.

A competição acontece na Arena Aquática Salvador, na orla da Pituba, e promete movimentar o cenário nacional. Com 140 enxadristas confirmados, o torneio distribuirá 20 mil reais em prêmios e concederá títulos de Mestre Nacional, Mestre Nacional Feminino, Candidato a Mestre Nacional e Candidata a Mestre Nacional Feminino aos atletas de maior destaque.

Serão seis rodadas no sistema suíço, com ritmo Standard e cadência de 90 minutos mais 30 segundos de acréscimo por lance. O campeão será o jogador que somar mais pontos, recebendo um por vitória, meio por empate e zero em caso de derrota.

A programação começa na sexta, 26, com rodadas às 14h e 20h. No sábado, 27, os duelos seguem às 13h30 e 19h30. No domingo, 28, acontecem as rodadas finais às 9h e às 15h, seguidas da cerimônia de encerramento e premiação.

Além de reunir atletas de todas as idades e níveis técnicos, incluindo enxadristas cegos e com baixa visão, o evento contará com a presença de Mestres FIDE, que trazem competitividade e experiência internacional ao torneio.

"O Nordestão já é um marco no calendário esportivo nacional. As inscrições se esgotaram três semanas antes, o que mostra a confiança da comunidade enxadrística na organização e a grandeza do evento", destacou Luciano Zallio, presidente da Federação Baiana de Xadrez.

Nordestão Clássico de Xadrez
Nordestão Clássico de Xadrez | Foto: Divulgação/FBX

Segundo ele, o torneio é uma verdadeira celebração da diversidade e inclusão, reunindo crianças, jovens, adultos, mulheres, estrangeiros e paratletas. "Com certeza, o torneio deste ano consolidará ainda mais o Nordeste como um polo importante no cenário nacional do xadrez", opinou.

"O xadrez, neste contexto, extrapola os tabuleiros: promove valores de disciplina, estratégia, concentração e respeito. A realização de um torneio deste porte no Nordeste consolida a região como protagonista no cenário enxadrístico brasileiro, ampliando horizontes e fortalecendo a prática em todos os níveis", completou.

"O Nordestão Clássico de Xadrez 2025 é um ponto de encontro entre gerações, talentos e histórias, que se consolida como referência e orgulho para todo o país”, finalizou.

Nordestão Clássico de Xadrez
Nordestão Clássico de Xadrez | Foto: Divulgação/FBX

