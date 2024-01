Nordestão: Nos pênaltis, Juazeirense avança e Jacuipense é eliminado | A TARDE

Os dois representantes baianos na Pré-Copa do Nordeste entraram em campo neste domingo, 7. Enquanto a Juazeirense recebeu o Moto Club-MA no estádio Adauto Moraes, o Jacuipense foi até João Pessoa encarar o Botafogo-PB no estádio Almeidão.

Ambos os confrontos foram decididos por meio de disputas de pênaltis. Enquanto a Juazeirense conquistou a classificação para a segunda fase após o empate em 1 a 1, o Jacuipense foi eliminado depois de não sair do zero no tempo normal.

“Juazeirense é emoção. De um modo geral a gente fez um bom jogo, a gente criou situações. A gente foi mais eficiente nos pênaltis. Tivemos o João Guilherme (goleiro) que estava em uma grande tarde e defendeu dois pênaltis e a gente foi eficiente nas nossas finalizações também. Nós tivemos uma evolução dos jogos amistosos para esse. É o primeiro jogo da competição. O time está em formação ainda e vai cometer vários erros, é normal durante esse processo”, declarou Carlos Rabello, treinador da Juazeirense, após a partida.



Agora oito times brigam por quatro vagas na fase de grupos. A Juazeirense, mais uma vez, decide a classificação em casa, contra o Retrô-PE, no domingo, 14. Vale ressaltar que a decisão é realizada em jogo único, com mando do time melhor colocado no ranking da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

Confira todo os jogos da segunda preliminar da Copa do Nordeste:

ABC x Iguatu-CE

Botafogo-PB x Potiguar de Mossoró-RN

Juazeirense x Retrô

Altos-PI x ASA