Nos pênaltis, CRB vence Botafogo PB e pode pegar o Bahia no Nordestão | A TARDE

CRB e Botafogo da Paraíba ficaram no empate em 0x0 na noite desta terça-feira (9), pelas quartas de finais da Copa do Nordeste. A partida aconteceu no Rei Pelé.

Após o apito final, o jogo foi para os pênaltis, e o time de Alagoas venceu por 4×3 nas penalidades, garantindo a classificação para as semifinais do Nordestão.

Nas semifinais, o Botafogo pega o vencedor do confronto entre Bahia e Náutico.