Nos pênaltis, Vitória vence e garante vaga na final do baiano feminino

Depois de cinco longos anos, o Vitória está de volta na briga pelo título do Campeonato Baiano. Para quebrar o tabu, as Leoas venceram a equipe do Astro por 1 a 0 e nos pênaltis conseguiram vencer por 5 a 4 na manhã deste sábado, 16. Além da briga pelo título, as atletas da equipe Rubro-Negra asseguram uma vaga no Campeonato Brasileiro Feminino A3 de 2024.

Após a derrota no jogo de ida por 2x1, em Feira de Santana, as Leoas venceram a partida desde sábado por 1x0 no tempo normal com Talita balançando as redes ainda no primeiro tempo. Com o placar em 2x2 no agregado, o jogo seguiu para os pênaltis, que dessa vez, deu à Taty, a consagração após pegar uma das cinco cobranças feitas pelas jogadoras do Astro, enquanto as jogadoras do Vitória mantiveram 100% de aproveitamento nas cobranças.

Emocionado depois do apito final, Anderson Magalhães, técnico da equipe rubro negra, afirmou que eles trabalharam e se dedicaram muito para conseguirem este resultado.

"Agora é só agradecer a Deus. Muita gente não sabe da nossa dificuldade dentro do clube, as vezes acham que só porque é o Vitória as coisas são fáceis, mas não são, a gente trabalha e se dedica muito todos os dias."

Na final, o Vitória enfrentará o seu maior rival, o Bahia, que venceu a equipe do Lusaca, também neste sábado, por um placar de 9x0.

A data e horário da partida ainda não foram definidos pela Federação Baiana de Futebol.