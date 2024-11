“Notória a evolução”, diz capitã do Bahia após título baiano

Zagueira anotou gol na final do torneio - Foto: Letícia Martins | EC Bahia

Capitã do Bahia, a zagueira Aila comemorou o pentacampeonato baiano do Tricolor de Aço, após derrotar o Vitória por 4 a 0, neste sábado, 16. Em conversa com a imprensa, a atleta pontuou que a conquista é fruto da evolução da equipe e do trabalho feito pelo clube.

“Estou muito feliz em ganhar o jogo com a camisa do Bahia, mais feliz ainda em fazer um gol. Estou muito feliz, agora a gente tem que comemorar, mas logo depois também voltar aos trabalho, que a gente ainda tem mais uma competição para competir e ganhar também”, pontuou Aila, que garantiu seu quarto estadual, em entrevista ao Portal A Tarde.

A zagueira reforçou a necessidade de manutenção do ritmo para uma próxima temporada regular.

“É bem notória a evolução, a gente tem que aproveitar e trabalhar bastante. Vamos fazer um trabalho para a próxima competição, já focando no Campeonato Brasileiro”, afirmou.

O Bahia venceu o Vitória com gols de Aila, Ellen e Ary, que marcou duas vezes. As Mulheres de Aço venceram os 12 jogos da campanha, com 100% de aproveitamento.