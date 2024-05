Novak Djokovic é atingido por garrafa depois de jogo em Roma | A TARDE

O tenista Novak Djokovic foi atingido por uma garrafa na noite de sexta-feira, 11, enquanto dava autógrafos para fãs após ganhar a partida contra o francês Corentin Moutet na estreia do Masters 1000 de Roma.

A cena foi registrada por um vídeo, que viralizou nas redes sociais. É possível ver o momento em que o atleta é atingido na cabeça por uma garrafa de metal. Djokovic fica abaixado no chão, com a mão na cabeça e depois vai para o vestiário.

The tournament released a video showing that Novak Djokovic was hit on the head by accident.



The bottle slipped from a fan’s backpack.



Just a very unfortunate, unlucky situation. ❤️‍🩹



(via @InteBNLdItalia)

pic.twitter.com/5LIzzWZpMS