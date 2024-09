Núcleo de ginástica artística da Bahia oferece aulas gratuitas

Crianças e jovens tem praticado Ginástica gratuitamente em Salvador - Foto: Ascom / Sudesb

A Casa da Bahia de Ginástica (Cagiba) já está em funcionamento e oferece aulas gratuitas da modalidade no Centro de Treinamento Waldemar Santana, localizado no Largo de Roma, na Cidade Baixa, em Salvador. Cerca de 200 meninos e meninas de 5 a 16 anos realizam treinamentos no espaço duas vezes por semana, com aulas ofertadas de segunda a quinta em horários das 8h às 17h20.

A presidente da Federação Baiana de Ginástica (FBG), Evelin Lobo, explica que com o sucesso da modalidade, principalmente pelas conquistas de Rebeca Andrade nos Jogos Olímpicos de Paris, aulas testes foram apresentadas a pais e crianças com o intuito de detalhar o esporte e suas particularidades.

“Ainda no mês de julho, fizemos algumas aulas testes e de apresentação para as crianças e pais, com o intuito de mostrar melhor a modalidade. Com os Jogos de Paris 2024, a ginástica artística ganhou muita visibilidade, principalmente pelo destaque da ginasta brasileira Rebeca Andrade. A partir desses encontros prévios, fechamos a turma com os 200 alunos, reservando 60% das vagas para aqueles oriundos de escola pública, conforme prevê o projeto”, revelou.

O núcleo de ginástica artística é uma parceira entre o Governo do Estado da Bahia, por meio da Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia (Sudesb), Confederação Brasileira de Ginástica - CBG, Federação Bahiana de Ginástica - FBG e patrocínio oficial das Loterias Caixa.

Em parceria com a FBG, a Sudesb mantém, desde 2022, o funcionamento do projeto Cagiba em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana. São 400 crianças e jovens de 6 a 19 anos no espaço, com aulas também gratuitas de segunda a sexta.