Número 1! Swiatek vence Gauff e avança à final de Roland Garros | A TARDE

A um passo de seu quarto título de Roland Garros: a polonesa Iga Swiatek, número 1 do mundo, venceu sem dificuldades a americana Coco Gauff (3ª) por 6-2 e 6-4, na semifinal nesta quinta-feira, 6, e no sábado lutará para se sagrar campeã mais uma vez no saibro de Paris.

Depois de vencer esta 'final antecipada', Swiatek será a franca favorita na decisão, em que enfrentará uma das jogadoras revelação desta edição, a italiana Jasmine Paolini (15ª do mundo) ou a jovem russa de 17 anos, Mirra Andreeva (38ª).

Swiatek se sente em casa em Paris. Todas as vezes em que chegou à final (2020, 2022 e 2023) conseguiu levantar o troféu e novamente fica perto de seu objetivo. Seria seu quinto título de Grand Slam já que também foi campeã do Aberto dos Estados Unidos em 2022.

A polonesa fecharia assim uma temporada europeia dos sonhos no saibro, na qual venceu o WTA 1000 em Madri e Roma. Se ela também for campeã em Roland Garros, conseguirá uma 'tríplice coroa', algo que ninguém consegue desde a lendária Serena Williams em 2013.

Para Gauff, de 20 anos, campeã do US Open em 2023 e que ao final do torneio parisiense subirá do 3º ao 2º lugar do ranking mundial, não houve como operar um milagre diante de uma jogadora que sempre lhe traz grandes dificuldades e contra quem ela já perdeu onze das doze partidas que disputaram.

Uma das derrotas anteriores havia sido na final de Roland Garros de 2022. Naquela ocasião, a polonesa perdeu apenas quatro games (6-1 e 6-3). Desta vez Gauff venceu seis, mas ainda assim foi derrotada em dois sets e sem ter muitas chances na partida.

Domínio total de Swiatek

O primeiro set foi praticamente um passeio desde o início para Swiatek, que se mostrou muito sólido contra uma Gauff completamente entregue que cometeu vários erros. O primeiro game da partida já foi um 'break' para a número 1, que com mais uma quebra acabou vencendo a parcial com um confortável 6-2.

Apenas uma vez Gauff pareceu ter alguma esperança de reagir, quando quebrou no segundo set e abriu 3-1. Mas a polonesa emendou quatro games consecutivos, incluindo duas quebras de saque, para virar e chegar a 5-3.

Gauff interrompeu sua queda livre ao sofrer para confirmar seu serviço e diminuir para 5-4, mas Swiatek encerrou o jogo com seu saque (6-4), após 1 hora e 37 minutos.

"Foi uma partida intensa. No segundo set foi muito disputado, quando quebramos o saque uma da outra. Mas no final consegui ser coerente com minha estratégia e partir com tudo na reta final da partida", comemorou Swiatek em sua mensagem aos espectadores na quadra, momentos após sua vitória.

O caminho até a final da estrela polonesa tem sido muito tranquilo em todas as rodadas desta edição, exceto uma, a segunda, onde ficou à beira da eliminação diante da ex-número 1 do mundo, a japonesa Naomi Osaka, que chegou a ter um match point a seu favor.

