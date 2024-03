Número 2 do mundo, Sabalenka é eliminada nas oitavas de Indian Wells | A TARDE

A bielorrussa Aryna Sabalenka, segunda colocada no ranking feminino, foi eliminada nesta quarta-feira, 13, pela americana Emma Navarro nas oitavas de final do WTA 1000 de Indian Wells.

Sabalenka, atual vice-campeã do torneio, sucumbiu diante da grande atuação de Navarro, 23º do ranking mundial, com parciais de 6-3, 3-6 e 6-2 na quadra central.

A bielorrussa, de 25 anos, que defendeu o título do Aberto da Austrália em janeiro, mostrou algumas fragilidades em sua campanha no torneio que é disputado no deserto californiano, principalmente na estreia contra Peyton Stearns, quando sobreviveu a quatro match points.

Emma Navarro, de 22 anos, é uma tenista em ascensão no circuito feminino, tendo vencido o WTA 250 de Hobart, na Austrália.

Ela disputará pela primeira vez as quartas de final de um torneio WTA 1000.

Sua adversária nesse duelo na quinta-feira será a grega Maria Sakkari (9ª do ranking da WTA) ou a francesa Diane Parry (61ª), que se enfrentam na noite desta quarta-feira.

"Me senti muito bem, esse tipo de partida nunca é fácil. Joguei um bom tênis nos momentos importantes. Consegui ser agressivo mesmo nos saques dela, que foram muito bons, o que me permitiu manter a pressão", elogiou Navarro.