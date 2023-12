‘O que a gente quer é colocar os negros no topo’, diz Endrick | A TARDE

Destaque do Palmeiras no Brasileirão e convocado para a Seleção Brasileira aos 17 anos, o atacante Endrick comentou a luta racial dentro e fora dos gramados, afirmando que tem como objetivo "colocar os negros no topo".

“O que a gente quer é colocar os negros no topo. É isso que a gente sempre busca. A luta não vai parar e a gente vai sempre seguir em frente, não vai deixar isso abalar a gente, e que a gente possa incentivar outros garotos para se tornar o que bem quiser na profissão que eles bem quiser”, diz Endrick.

Na reportagem, Endrick esteve acompanhado do pai, Douglas Ramos, que também mostrou ter afinidade com a pauta racial. "Nós estamos em um condomínio de alto padrão, e querendo ou não a gente acaba furando uma bolha. E às vezes algumas pessoas acabam olhando para a gente diferente. O que eu falo principalmente para o negro é não abaixar a cabeça para nada. Tenho muito orgulho de ser negro”, conta Douglas, pai do Endrick.