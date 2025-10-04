O que o Bahia precisa fazer para segurar o líder do Brasileirão?

Bahia e Flamengo se enfrentam pela 27ª rodada do Brasileirão - Foto: Letícia Martins I EC Bahia

O clima entre Bahia e Flamengo não é dos melhores. Em meio ao bloqueio do pagamento da Libra, o Esquadrão vem acusando o Rubro-Negro de distorcer fatos em busca de apoio midiático, e ambos os times se posicionam em lados opostos da discussão. No campo, no próximo domingo, 5, no entanto, o confronto dos dois será em bola rolando, dentro da Fonte Nova, pela 27ª rodada do Brasileirão.

De um lado, o Tricolor aposta na força em casa e no crescimento ao longo da competição - do outro, o Rubro-Negro carioca chega com números e força de líder inabalável da Série A. Em campo, os dois se enfrentarão com o Bahia tentando voltar ao G-4 e o Flamengo buscando manter a liderança que já parece apertada contra o Palmeiras, que seria líder se não tivesse perdido para o próprio Bahia.

Ataque de líder

Até aqui, as duas equipes somam o mesmo número de jogos, 25, mas a produção ofensiva é muito distinta. O Bahia marcou 33 gols, enquanto o Flamengo já balançou as redes 50 vezes. Essa diferença se repete na média por jogo: o Tricolor tem 1,3 gol por partida, contra 2,0 do rival.

Quando se trata de finalizações, a equipe baiana acerta quatro chutes por jogo, enquanto os flamenguistas chegam a 5,5. Na criação de grandes chances, o equilíbrio chama atenção - são 2,3 para o Bahia e 2,5 do Flamengo. A diferença surge na eficiência, já que o Tricolor desperdiça 1,6 dessas oportunidades por partida, e o adversário, 1,4.

Nas assistências, o abismo fica ainda mais evidente, com 22 para o Bahia e 40 para o Flamengo, reflexo de um ataque mais coletivo, veloz e variado.

Posse de bola - a paixão do Bahia

Durante toda a temporada, o Bahia sempre deixou claro que manter a posse de bola é pilar indispensável do seu jogo. No entanto, do outro lado, aparece uma equipe que se comporta da mesma maneira.

A forma como cada time constrói suas jogadas ajuda a explicar o cenário. O Flamengo domina amplamente a posse, com média de 62,3%, contra 54,5% do Bahia. No passe, a diferença é ainda mais marcante: são 506,9 passes certos por jogo, com 88,8% de aproveitamento, contra 400,6 e 86% do Tricolor.

Até mesmo nas bolas longas, os cariocas mostram mais qualidade. São 20 certas por partida, com 60,3% de acerto, diante de 16,6 e 53,6% do Bahia. Isso se traduz em uma equipe que dita o ritmo, ocupa o campo adversário e cria de forma paciente, enquanto o time baiano precisa acelerar para equilibrar o jogo.

Defesa sólida contra defesa exigida

No setor defensivo, o contraste se mantém. O Flamengo sofreu apenas doze gols em todo o campeonato, média de 0,5 por partida, e passou 14 jogos sem ser vazado. O Bahia sofreu 30, com média de 1,2, e conseguiu segurar o adversário em oito rodadas.

Por outro lado, a equipe de Rogério Ceni apresenta números mais altos em ações defensivas: são oito interceptações contra 6,8 do Flamengo, 16 desarmes contra 15,6 e 24,9 cortes contra 16,8. Esses dados revelam um Bahia que é mais exigido, precisa se defender mais e depende da intensidade de seus jogadores para não ser superado, como deve acontecer no domingo.

Os goleiros, no entanto, têm uma realidade um pouco mais parecida. Com o Bahia, Ronaldo registra cerca de três defesas por jogo, contra 2,5 de Rossi.

Mengo mais disciplinado

Nos demais indicadores, há pontos de equilíbrio, mas também detalhes importantes. Bahia e Flamengo registram a mesma média de impedimentos por jogo, 1,1, mas os cariocas cometem mais faltas, com 14,2 frente a 12,4.

A disciplina, no entanto, pesa a favor do Flamengo. O Bahia soma 2,2 cartões amarelos por partida e já teve quatro jogadores expulsos no campeonato. O time carioca leva 1,9 amarelo por jogo e apenas um vermelho em toda a campanha.

O maior número de tiros de meta cobrados pelo Bahia (8,0 contra 4,8) mostra como o time costuma sofrer mais pressão ofensiva, enquanto o Flamengo precisa reiniciar menos vezes o jogo a partir da defesa. Já nas laterais, a diferença é mínima, com 16,9 a favor do Flamengo e 15,4 do Bahia.

Planos para domingo

Os números apontam para um Flamengo dominante, que constrói mais, finaliza melhor e sofre menos defensivamente. A equipe carioca chega com a confiança de um time que dita o ritmo, cria com qualidade e se defende com segurança.

Para o Bahia, o desafio será transformar sua intensidade em precisão. O Tricolor precisará aproveitar ao máximo as chances que criar e contar com a força da Fonte Nova para equilibrar um confronto em que os números estão claramente a favor do adversário.

Ainda assim, os dados defensivos mostram que o time baiano não desiste das jogadas, é combativo e pode usar isso como trunfo para surpreender. Contra o líder absoluto da Série A, qualquer detalhe pode ser decisivo - e o Esquadrão vai contar com os seus para deixar o triunfo em casa.