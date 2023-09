Oito jogos abrem a temporada 23/24 da Champions League nesta terça

Nesta terça-feira, 19, a Champions League inicia mais uma emocionante temporada com a promessa de empolgar os fãs. No primeiro dia da fase de grupos, oito partidas estão programadas para animar o começo da semana dos adeptos.

O ponto de destaque é o confronto entre PSG e Borussia, um duelo crucial no que é chamado de "grupo da morte". O time de Paris começa sua jornada em busca do primeiro título, agora sem contar com Neymar e Messi no elenco.

Dentro do mesmo grupo do PSG, Milan e Newcastle duelarão em Milão. O time italiano chegou às semifinais na temporada anterior, enquanto o Newcastle faz seu retorno à competição após um hiato de 19 anos.

O atual detentor do título, o Manchester City, estará em ação também nesta terça-feira. Sob o comando de Pep Guardiola, a equipe enfrentará o Estrela Vermelha no Ettihad Stadium. Além disso, vale destacar os embates envolvendo os times espanhóis Barcelona e Atlético de Madrid. Os Culés encaram o Antwerp da Bélgica, enquanto os Colchoneros duelam com a Lazio na Itália.

Veja os confrontos do primeiro dia de Champions League:

13h45 - Milan x Newcastle

13h45 - Young Boys x RB Leipzig

16h - Barcelona x Antwerp

16h - Feyenoord x Celcitc

16h - Lazio x Atlético de Madrid

16h - Manchester City x Estrela Vermelha

16h - PSG x Borussia Dortmund

16h - Shakhtar Donetesk x Porto