Comitê apresenta ‘look’ de equipamentos e instalações das Olimpíadas

- Foto: Divulgação/Jogos Olímpicos Paris 2024

O Comitê das Olimpíadas de Paris 2024 apresentou nesta quinta-feira (20) uma amostra dos equipamentos e instalações utilizados nos Jogos, que acontecerão de 26 de agosto a 11 de julho, na França.



De bolas de basquete e traves de handebol a pistas de atletismo, cerca de 1,2 milhão de equipamentos serão produzidos, vindos de 250 fornecedores diferentes. A grande parte dos equipamentos receberá a identidade visual dos Jogos Olímpicos Paris 2024, com o objetivo de facilitar o reconhecimento e identificação do torneio.

Os locais dos Jogos de Paris 2024 terão uma paleta de cores em azul (19 locais), verde (13 locais) e roxo (11 locais). Já para o design dos equipamentos desportivos, Paris 2024 adaptou os ingredientes gráficos a objetos de todos os tamanhos e materiais, garantindo que se adequem perfeitamente às áreas de competição.

Uniforme do surfe e bola do rugbi | Foto: Divulgação/Jogos Olímpicos Paris 2024

Baseado na cor principal de cada local, todos os equipamentos esportivos terão os motivos e símbolos da identidade visual dos Jogos, elementos da marca do Paris 2024 (argolas, emblema, etc) ou um pictograma da modalidade. Estes elementos são unificados por um toque de rosa, o fio condutor da identidade visual dos Jogos, que oferece contraste dentro da paleta de cores.



Para os locais mais visíveis e emblemáticos, a identidade visual dos Jogos foi alinhada às exigências das Federações Internacionais e da OBS (Olympic Broadcasting Services), responsável por produzir as imagens das competições esportivas.

Os equipamentos estarão presentes em todas as instalações da competição, bem como em 32 modalidades olímpicas e 22 modalidades paraolímpicas.

O Stade de France e o local de escalada desportiva Le Bourget foram as primeiras instalações a serem reveladas ao público.

Bolas de basquete de cadeira de rodas e de badminton | Foto: Divulgação/Jogos Olímpicos Paris 2024

Pela primeira vez na história das Olimpíadas, a pista de atletismo no Stade de France terá a cor roxa. Serão dois tons de roxo - um para a pista e outro para a área técnica -, enquanto a parte de fora das curvas terá o cinza como cor complementar, uma referência histórica à pista de asfalto usada nos Jogos de Paris em 1924. A ideia é marcar o visual na memória do público presente e telespectadores.



As paredes do Le Bourget serão predominantemente em tons verdes, as primeiras na história a ter um look baseado nas cores da própria edição dos Jogos.

A edição atual dos Jogos Olímpicos terá competições de 32 esportes, em 48 modalidades.