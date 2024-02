Opções para rodada, Everaldo e Alerrandro esperam superar desconfiança | A TARDE

O Vitória apresentou de maneira oficial os atacantes Everaldo e Alerrandro, na tarde desta sexta-feira, 26. Os novos reforços do Leão da Barra concederam entrevista coletiva na sala de imprensa Jornalista João Borges Bougê, no Barradão. Os dois jogadores estão relacionados para o jogo contra a Juazeirense, que será neste domingo, 28, às 16h, no Barradão, pela 4ª rodada do Campeonato Baiano.

Natural de Recife, Everaldo Silva do Nascimento tem 29 anos, sendo formado na base do América-PE. Ele acumula por Fluminense, Corinthians e Sport. No América-MG atuou nas últimas duas temporadas. Foram 84 jogos pelo Coelho, com nove gols e oito assistências.

O atacante falou sobre a polêmica saída do America-MG. Ele saiu de férias para a Disney sem avisar a diretoria e teve o contrato rescindido com o clube mineiro.

“Eu ainda não tive oportunidade de falar sobre isso. Muitas coisas foram ventiladas na mídia. Isso não me preocupa. Eu sei o atleta que sempre fui e do profissional que sou. Com o passar do tempo vocês vão saber a verdade”

Outro apresentado foi o atacante Alerrandro. O jogador de 24 anos formado na base do Atlético-MG, onde se profissionalizou em 2018. Ele foi vendido ao Bragantino em 2020 Ele atuou 123 vezes com a camisa do Massa Bruta, com 26 gols marcados.

O atacante comentou sobre sua pouca minutagem com a camisa do Red Bull Bragantino. Ele espera poder auxiliar o Vitória nas características de jogo de Léo Condé.

“Vim perdendo um pouco de minutagem no Bragantino. Mas, sempre que tive em campo, eu mostrei potencial e fiz meus gols. Isso vai muito da característica que o técnico procura e eu não me encaixei. Aqui no Vitória espero poder auxiliar a equipe com bastante gol esse ano”.

Os dois jogadores devem serão opções para o jogo contra a Juazeirense, programado para domingo, 28, às 16h, no Barradão, pelo Campeonato Baiano.

Everaldo comentou sobre suas preferências de atuação. Atacante de beirada, ele se diz bem fisicamente e se coloca a disposição para a partida desse fim de semana.

“Nós estamos a disposição do treinador. Cheganos praticamente juntos. Estou me sentindo a cada dia que passa melhor fisicamente. Creio que o Alê também. O jeito que eu gosto de jogar é pelas beiradas, tanto pela direita quanto pela esquerda. Eu prefiro atuar pela esquerda. Tenho a característica de buscar bastante o um para um. Espero que possamos conhecer o quanto antes os companheiros, se entrosar, para conseguir os objetivos que são altos”, disse.

Centroavante, Alerrandro se classifica como brigador e espera ajudar na sequência da temporada.

“A gente já vem trabalhando. É diferente o treino do jogo. Estamos aptos para jogar se o professor precisar. Minha característica é de finalizador. Um atacante brigador que não tem bola perdida e que procura sempre brigar dentro da área”, comentou.